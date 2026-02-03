Juve, Vlahovic è tornato alla Continassa: quando può rientrare
TORINO - Dusan Vlahovic è di nuovo a Torino. L’attaccante serbo ha fatto rientro alla Continassa dopo aver trascorso il periodo post-operatorio a Belgrado, dove ha seguito un programma di lavoro intenso e mirato insieme a un preparatore personale. L’obiettivo era chiaro: accorciare i tempi di recupero e farsi trovare pronto il prima possibile per il ritorno in campo.
Il rientro di Vlahovic: la Juve lo aspetta
Ora inizia una nuova fase del percorso. Vlahovic comincerà a lavorare con lo staff atletico della Juve, che avrà il compito di farlo tornare in forma dal punto di vista fisico e tattico. Il mirino è puntato su marzo: tra l’inizio e la metà del mese potrebbe arrivare il rientro ufficiale, se le sensazioni e le risposte del fisico saranno positive.