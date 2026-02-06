Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Juve, le unghie per graffiare

Leggi il commento sulla squadra di Spalletti dopo il ko in Coppa Italia
Alberto Polverosi
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Bremer dovrà cambiare manicure. È soprattutto colpa sua, del disattento manicure, se la Juve ha preso il primo gol ed ha fatto il primo passo fuori dalla Coppa Italia. Le unghie del difensore erano troppo lunghe, così il pallone crossato da Ederson ne ha sfiorata una e il Var, dotato di microscopio, l’ha pizzicata. Ha chiamato Fabbri davanti al monitor e a quel punto, vedendo l’unghia che sfiorava la palla, ha fi

