Cambiaso, cosa sta succedendo? La teoria del mancato passaggio al City e la verità sulla flessione alla Juve

TORINO - Dov’è finito il vero Cambiaso? La domanda non è nuova, visto che già dalla seconda metà della scorsa stagione l’interrogativo non trova risposta. L’azzurro non sembra più l’Andrea capace di fare la differenza, appare la controfigura dell’esterno moderno che parte dalla fascia - prevalentemente sinistra ma può adattarsi a giocare anche a destra -, entra dentro al campo e diventa un playmaker aggiunto o che taglia in profondità e si propone in area avversaria a chiudere l’azione. Tante buone cose (che certo il ragazzo non può aver dimenticato perché sono nel suo repertorio) ma anche tanti passaggi a vuoto. L’ultimo in ordine di tempo è capitato domenica scorsa contro la Lazio, quando è stato sorpreso dalla palla profonda di Cataldi per Isaksen che ha portato al raddoppio dei biancocelesti. Un errore, unito ad altre sbavature all’interno dei novanta minuti, non gradito dallo Stadium che l’ha sonoramente fischiato al momento della sostituzione con Boga.

Qualche mugugno c’era già stato in altre occasioni: è da un po’ infatti che Cambiaso si mantiene sull’altalena, con l’infortunio, il problema alla caviglia che lo condizionò tra dicembre e gennaio, unito ai rumors del mercato invernale che lo volevano a un passo dal Manchester City. Un affare che non si è concretizzato, ma che non può aver inciso così tanto: perché certe qualità, come detto, se fanno parte di un bagaglio non ne escono. Mai, comunque, si erano sentiti così tanti fischi come domenica. Una novità, insomma; il momento di massima difficoltà e di massima distanza con i suoi tifosi, nonostante in quella stessa partita, l’assist per McKennie che ha avviato la rimonta bianconera con la Lazio, fino al 2-2 di Kalulu. «Chi lo fischia fa un danno a lui e alla Juve» sottolinea Spalletti, che l’ha messo subito al centro del suo progetto, avendolo apprezzato anche durante il suo periodo in Nazionale dove l’aveva curiosamente definito «un giocatore tridimensionale perché guarda il calcio non solo in modo verticale e orizzontale, ma circolare». Tradotto, un giocatore moderno, ideale per il calcio di oggi in cui non ci sono più ruoli prestabiliti, in cui non contano più i ruoli ma gli spazi che si vanno a occupare.