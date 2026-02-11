Il futuro di Dusan Vlavovic resta sempre incerto. L’attaccante bianconero è sicuramente uno dei protagonisti di queste settimane: al momento non ha ancora trovato un accordo con un’altra società, ma dai primi di febbraio, come si sa, da regolamento è libero di firmare anche ufficialmente con quello che potrebbe essere il suo prossimo club. Tra gli svincolti il prossimo giugno il numero nove della Juve è sicuramente uno dei più chiacchierati.

Sondaggi per Vlahovic

In Italia va tenuto sempre il Milan di Massimiliano Allegri, ma è soprattutto dall’estero che arriveranno le offerte più vantaggiose per il goleador serbo, ora impegnato nella fase di recupero per rimettersi a disposizione di Spalletti a metà marzo (domenica era allo Stadium ed è stato visto esultare vistosamente in abiti borghesi al 2-2 di Kalulu). Vlahovic è molto attratto dall’idea di giocare in Spagna e in Germania. Il Barcellona aveva preso tempo fa contatti con il suo entourage per conoscere le richieste economiche e i progetti del calciatore, ma le scelte dei catalani sono inevitabilmente legate al futuro di Robert Lewandowski.

Quanto chiede Vlahovic

Le richieste? Attualmente Vlahovic chiede un ingaggio da almeno 10 milioni di euro all’anno, con commissioni che supererebbero i 15 milioni. La Premier League non è esclusa a priori, ma per caratteristiche e qualità tecniche oggi il classe 2000 preferirebbe un’esperienza in Spagna o in Germania. In particolare è molto affascinato dall’idea di indossare la maglia del Bayern Monaco, ma dopo i contatti anche approfonditi di ottobre non ci sono state particolari evoluzioni. Da quanto trapela, i bavaresi avevano dialogato all’inizio della stagione con l’agente Ristic per intavolare una trattativa, trovando un’immediata disponibilità da parte del calciatore, senza però dare seguito alle discussioni. Il motivo? Potrebbe essere legato alle richieste dello stesso Dusan o, semplicemente, alle valutazioni del futuro dell’attacco del Bayern. Sta di fatto che, tra le varie opzioni, oggi Vlahovic guarda con molto interesse alla soluzione bavarese e catalana.