Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Juve perde anche Holm dopo il rosso a Kalulu: le condizioni e i tempi di recupero

Infortunio per l'esterno svedese: il comunicato del clun bianconero con tutti i dettagli
2 min
TagsJuventusHolm
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia contro l'Inter, arriva un'altra beffa per la Juventus: Holm ha infatti accusato un infortunio durante la gara contro i nerazzurri.

Holm ko dopo Inter-Juve: come sta e i tempi di recupero

A comunicarlo il club bianconeri con una nota ufficiali sui propri canali: "In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero". L'ex Bologna salterà quindi sicuramente li play-off contro il Galatasaray (17 e 25 febbraio) e le gare di campionato contro Como (21 febbraio) e Roma (1 marzo).

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Le pagelle di Inter-JuveBufera social contro Bastoni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS