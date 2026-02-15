La Juve perde anche Holm dopo il rosso a Kalulu: le condizioni e i tempi di recupero

Holm ko dopo Inter-Juve: come sta e i tempi di recupero

A comunicarlo il club bianconeri con una nota ufficiali sui propri canali: "In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero". L'ex Bologna salterà quindi sicuramente li play-off contro il Galatasaray (17 e 25 febbraio) e le gare di campionato contro Como (21 febbraio) e Roma (1 marzo).