Juve, Spalletti non parla prima della Roma: tocca a Kalulu

Alla vigilia di una delle sfide più delicate della stagione, la Juve cambia volto anche in conferenza stampa. Sarà Pierre Kalulu a presentare la trasferta nella Capitale contro la Roma, un vero e proprio spareggio in chiave Champions. Non parlerà dunque il tecnico Luciano Spalletti , ma il difensore francese, chiamato a fare da portavoce del gruppo bianconero in un momento cruciale della stagione.

La conferenza della Juve prima della Roma

L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 15:30 all’Allianz Stadium, dove Kalulu risponderà alle domande dei media alla vigilia di una gara che può indirizzare la corsa europea della Juve. Non è la prima volta che il club sceglie di affidare la comunicazione pre-partita a un giocatore. Era già successo lo scorso 14 febbraio, in occasione del derby d’Italia contro l’Inter, quando a presentare la sfida fu il capitano Manuel Locatelli.