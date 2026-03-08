Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
La Juve si rialza, aspettando Vlahovic

Leggi il commento sul successo dei bianconeri di Spalletti sul Pisa
Massimiliano Gallo
1 min
TagsJuventusvlahovic
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il caso non esiste. Almeno non nel calcio. Esce David e la Juventus segna quattro gol. Esce David e la Juventus cambia marcia e regala un secondo tempo spumeggiante. Più che sliding doors, quelle dell’attaccante canadese sembrano porte destinate alla chiusura definitiva. In fondo alla strada s’avanza una figura con l’andatura da cowboy. Viene dalla Serbia. Si chiama Dusan Vlahovic. La primavera di Spalletti e della Juventus sar&a

