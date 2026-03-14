Spalletti dopo l'Udinese è polemico con Marocchi a Sky: "Se Cambiaso fa come dici tu..."

UDINE - Una Juve bella e solida strappa tre punti fondamentali per la corsa a un posto Champions. La mossa di Spalletti paga: Boga, schierato titolare, risolve la gara e stende l' Udinese 1-0. È la vittoria che regala - almeno per una notte - il quarto posto ai bianconeri, in attesa dello scontro diretto Como-Roma. Nel post gara, Spalletti analizza tutto e non fa mancare anche qualche risposta polemica sia a Sky sia a Dazn.

Spalletti, la polemica con Marocchi

Al commento di Marocchi su Cambiaso Spalletti risponde così: "Se non va in giro per il campo, non gioca più. Se dà retta a te, non gioca più. Gli conviene andare in giro per il campo. Lui è bravo ad andare a fare il centrocampista. È lo stesso discorso di Yildiz, quando mandi Conceiçao e Boga dentro al campo, per poi lasciare l’esterno uomo contro uomo".

Spalletti: "Dite quello che vi fa più comodo"

Poi a Dazn Spalletti chiarisce: "Quanto ha pesato il gol di Gatti con la Roma? Stasera abbiamo giocato per determinare quello che doveva succedere. Voi siete convinti che a Roma non meritassimo di più? Noi stasera dovevamo proteggere il nostro lavoro, che non è buttato lì per caso. Poi l'episodio vi permette di dire quello che vi fa più piacere dire, senza analizzare le partite. Questa squadra ha sempre giocato un buon calcio. Al 90' quello che è successo a Roma me ne frega poco".

Spalletti sull'esultanza e il gol annullato

"L'esultanza di oggi? Se stavo fermo e rientravo negli spogliatoi invece di fare lo stupido era meglio. Era una partita che andava chiusa con il gol di Conceiçao, che per me era buono. Il portiere vede sempre la palla, e la vicinanza non conta. Il portiere non ha nemmeno detto niente. La vicinanza non è l'unico elemento, non impatta mai Koopmeiners sulla visuale del portiere. Contro la Lazio ci è stato dato fuorigioco uguale, lì la vicinanza non contava. Non era giusto rimettere in discussione la partita di questa sera", conclude Spalletti.