Spalletti, scatto Champions: dal possibile -7 dell’Olimpico al sorpasso sulla Roma

Spalletti viaggia alla stessa media del Napoli di Conte: 3 8 punti nelle ultime 20 giornate di campionato. Da quando è arrivato alla Continassa, soltanto Inter e Milan hanno tenuto un ritmo superiore alla Juve. Il colpo di Udine ha permesso ai bianconeri di scavalcare la Roma e di restare nella scia del Como. Niente doppio sorpasso, ma il senso dell’impresa non cambia. Dal possibile meno 7 dell’Olimpico, se Gatti non fosse riuscito a mettere dentro il pallone del 3-3, alla corsa riaperta per la Champions. Gasperini scavalcato. Ha ragione il tecnico di Certaldo: la Signora ha bucato una sola partita in Serie A (0-2 con il Como allo Stadium) e il secondo tempo di Istanbul per il rosso di Cabal, ma anche a Roma nei primi 45 minuti avrebbe meritato qualcosa di più. Riuscì a rimontare due gol nell’ultimo quarto d’ora dentro una partita bella, entusiasmante, piena di equilibrio. Non è sorprendente la scalata. Bastava guardare il calendario, un paio di settimane fa, per rendersi conto che ci sarebbe stato margine di recupero anche in caso di pareggio. Così è stato.

Juve, il calendario sorride: i prossimi impegni

Udine era considerata una tappa di svolta per salire di livello come prestazione e in classifica. Missione compiuta al netto di qualche apprensione per il mancato colpo del ko e il gol di Conceiçao annullato senza motivo dal Var. Ora la Juve può accelerare sfruttando il doppio turno casalingo: il Sassuolo, sabato allo Stadium, e il Genoa di De Rossi, un allievo di Lucio, dopo l’ultima sosta di campionato. L’ultima volta che sono state fatte le tabelle non ha portato bene alla Juve: i pareggi con Lecce e Lazio l’hanno frenata. Un dato è certo: se i bianconeri segnassero in proporzione a quanto riescono a sviluppare sarebbero molto più in alto. Non si potrà mai quantificare quanto abbia tolto, in termini di punti, l’assenza di Vlahovic. Tre mesi senza centravanti eppure Spalletti lotta per il quarto posto con Fabregas e Gasp. Occhio ai confronti diretti: la Juve è in vantaggio su Napoli e Roma, si piazzerebbe dietro al Como in caso di arrivo ex aequo. Le tappe più insidiose, da qui allo striscione del traguardo, sono Atalanta e Milan in trasferta ad aprile.

Spalletti, la difesa e la conferma della solidità

L’aspetto positivo è legato alla solidità. Zero gol subìti tra Pisa e Udinese. Non per caso si è rivista la difesa a tre, decisiva quando si tratta di creare duelli individuali a tutto campo. Più densità, linee di passaggio tagliate verso Davis, la marcatura asfissiante di Kelly su Zaniolo. Un altro clean shhet per Perin, sempre più tranquillo e sicuro. Al momento si va avanti così. Un titolare aggiunto. Di Gregorio resta in attesa.