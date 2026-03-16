Yildiz non si ferma più: gol, assist e show in campo. Trascina la Juve ma Spalletti vuole ancora di più

Una scena così, all’interno degli stadi italiani, non si vede quasi mai o forse capitava soltanto ai tempi di Roberto Baggio e Alex Del Piero. Cristiano Ronaldo era il più atteso davanti al piazzale in cui parcheggiava il pullman della Juventus in attesa della partita. Al Friuli, invece, si stava ancora giocando e il risultato, all’inizio dei cinque minuti di recupero, era ancora in bilico. Quando Spalletti ha richiamato Yildiz in panchina, un’onda si è sollevata dalla tribuna centrale del Bluenergy Stadium. Un gruppo di bambini si era avvicinata il più possibile alla transenna che divide gli spalti dal campo e stava chiamando Kenan, distante quattro o cinque metri. Tutti gli altri bambini, anche quelli seduti più lontani, quasi ai confini con la curva, hanno lasciato il seggiolino per correre dietro la panchina della Juve. Saranno diventati un centinaio o forse di più. Non guardavano la partita, ma solo Yildiz. Lo acclamavano e volevano si avvicinasse, neppure erano interessati alla partita o al tentativo estremo di rimontare dell’Udinese. Kenan si è girato e ha salutato prima di seguire le ultime azioni. Il suo show si era appena concluso.