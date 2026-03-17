Yildiz esclusivo: domani l'intervista al Corriere dello Sport

Kenan Yildiz si racconta in esclusiva al direttore Ivan Zazzaroni. Un appuntamento da non perdere, in edicola e sul sito, domani, mercoledì 18 marzo. Il padre “allenatore”, la madre che studiò a Roma, il fratello Can Uzun, i problemi al Bayern, la Turchia come scelta, la Juve, il ruolo e una straordinaria normalità: una delle stelle del campionato e della squadra di Spalletti come non lo avete mai letto.

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