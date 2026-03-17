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martedì 17 marzo 2026
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Yildiz esclusivo: domani l'intervista al Corriere dello Sport

L’asso della Juventus si racconta al direttore Ivan Zazzaroni: un appuntamento da non perdere in edicola e sul sito mercoledì 18 marzo
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra
Kenan Yildiz si racconta in esclusiva al direttore Ivan Zazzaroni. Un appuntamento da non perdere, in edicola e sul sito, domani, mercoledì 18 marzo. Il padre “allenatore”, la madre che studiò a Roma, il fratello Can Uzun, i problemi al Bayern, la Turchia come scelta, la Juve, il ruolo e una straordinaria normalità: una delle stelle del campionato e della squadra di Spalletti come non lo avete mai letto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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