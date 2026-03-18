Yildiz dice tutto: "La mia forza: la normalità". E su Del Piero...

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Uno s’informa, chiede in giro. Raccoglie, filtra. In fondo Kenan ha soltanto vent’anni e una storia breve; ricca, potente ma breve. «Non lo seguivo direttamente» mi racconta un ex tecnico del settore giovanile della Juve che preferisce l’anonimato «lo tenni d’occhio fin dal primo giorno. Era nella Primavera. Fui colpito dalla grande umiltà del ragazzo, la sua faccia pulita, un’educazione quasi commo
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