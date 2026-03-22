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domenica 22 marzo 2026
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Quel pallone troppo pesante

Leggi il commento sul pari della Juve di Spalletti contro il Sassuolo e sul rigore sbagliato nel finale dal capitano bianconero Locatelli
Massimiliano Gallo
1 min
TagsjuvelocatelliSpalletti
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Avrebbe detto Boskov: “Tu Locatelli, fai Locatelli”. È brutale dirlo così, visto che i rigori li ha sbagliati anche Maradona. Ma la vita è brutale. I rigori non sono tutti uguali. I rigori che contano, scottano, pesano il doppio. Anche se dubbi o controversi. Locatelli era il rigorista e Locatelli ha calciato. Ma si è trovato un pallone troppo pesante per il suo piede. Ne è venuto fuori un passaggio al p

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