Quel pallone troppo pesante

Avrebbe detto Boskov: “Tu Locatelli, fai Locatelli”. È brutale dirlo così, visto che i rigori li ha sbagliati anche Maradona. Ma la vita è brutale. I rigori non sono tutti uguali. I rigori che contano, scottano, pesano il doppio. Anche se dubbi o controversi. Locatelli era il rigorista e Locatelli ha calciato. Ma si è trovato un pallone troppo pesante per il suo piede. Ne è venuto fuori un passaggio al p