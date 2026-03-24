Juve, quanti punti servono a Spalletti per la Champions: su 24 ne deve conquistare almeno...

Juve, ad aprile ti giochi la Champions. Al rientro dalla sosta, sarà praticamente un mese da “dentro o fuori” per la Signora nella corsa al quarto posto. Il fattore calendario diventa così il tema predominante per Luciano Spalletti che dovrà per forza ripartire forte dopo la frenata inattesa e pesante con il Sassuolo che ha allontanato i bianconeri di tre punti dal Como. Non sono più ammessi passi falsi, per non pregiudicare quello che è l’obiettivo principale, e imprescindibile, per le implicazioni economiche, prima ancora che tecniche, per la Continassa. Il menù propone: Genoa a Pasquetta e poi il trittico potenzialmente decisivo con le trasferte in casa di Atalanta e Milan inframmezzate dal match con il Bologna allo Stadium. Maggio si aprirà con il Verona in casa, prima del rush finale con Lecce fuori, Fiorentina all’Allianz alla penultima e chiusura con il derby in casa del Torino. Un percorso tutt’altro che banale, specie se confrontato con quello del Como che ha solo due vette da scalare - Inter e Napoli, entrambe in casa - con attorno Udinese, Sassuolo, Genoa e una chiusura sulla carta morbida con Verona, Parma e Cremonese. E poi ovviamente c’è da considerare la Roma, che ha appena riagganciato i bianconeri a quota 54. La squadra di Gasperini ripartirà dal big match di San Siro con l’Inter e poi dovrà affrontare Pisa, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Sarà una volata mozzafiato, che non consente errori insomma, in cui la Juve non dovrà sbagliare più nulla, concetto ripetuto ormai diverse volte in questa stagione travagliata, con costanti alti e bassi.