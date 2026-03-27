Thuram e le idee chiare sulla Juve: prima la Champions, e poi…

TORINO - Doppia missione: Champions e Mondiale. Khephren Thuram vuole tutto in questo finale di stagione, il quarto posto con la Juve e la convocazione della Francia per la Coppa del Mondo. Il centrocampista non è stato chiamato dal ct Didier Deschamps per le amichevoli oltreoceano che i Bleus disputeranno contro Brasile e Colombia: è reduce infatti da un fastidio alla caviglia sinistra, che lo ha costretto al cambio nel match contro l’Udinese ma non gli ha impedito di recuperare per la gara contro il Sassuolo, e quindi è rimasto alla Continassa ma resta naturalmente nei radar del commissario tecnico che dovrà definire la lista di chi viaggerà negli Stati Uniti. Ieri l’ex Nizza ha ripreso la preparazione in vista della gara fondamentale con il Genoa in programma a Pasquetta e per lui è stato un giorno speciale. Thuram ha compiuto infatti 25 anni ed è stato festeggiato dai compagni e sui social da colleghi, amici, ma anche dalla Juve e dalla Nazionale transalpina.