Juve, guarda Koopmeiners: l'Olanda lo schiera in un ruolo inedito e lui reagisce così...

AMSTERDAM (Olanda) - Non particolarmente brillante nella Juventus, Teun Koopmeiners torna a splendere con la maglia della sua nazionale. Il centrocampista bianconero è stato protagonista della vittoria per 2-1 della sua Olanda in amichevole contro la Norvegia con un assist e una grande prestazione. Nel 4-2-3-1 schierato dal commissario tecnico Ronald Koeman , "Koop" è stato schierato nell'insolita posizione di esterno destro, sulla trequarti, dietro al romanista Malen , prima punta della formazione olandese (poi sostituito al 69' da Brobbey del Sunderland).

OLANDA-NORVEGIA 2-1, TABELLINO E STATISTICHE

I gol e l'assist di Koop

Dopo il vantaggio della Norvegia firmato da Schjelderup al 24', è stato Koopmeiners a guidare la reazione degli Oranje, servendo al 36’ l’assist per il pareggio di testa di Van Dijk. Nel secondo tempo, al 51', l'ex milanista Reijnders, ora al Manchester City, ha completato la rimonta firmando il definitivo 2-1. Koopmeiners, pur senza segnare, è stato autore di una prestazione con i fiocchi. L'inedita posizione in campo di ieri sera alla Johan Crujiff Arena potrebbe essere un suggerimento utile anche per Luciano Spalletti? Lo scopriremo nelle prossime settimane. In questa stagione, con la Juve, l'olandese non ha mai segnato né servito assist in campionato: conta invece 2 gol e un assist in Champions League.