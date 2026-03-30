Prima Spalletti, poi Vlahovic: per la Juve arriva la settimana decisiva sui rinnovi. Quanto offre il club a entrambi

Sarà la settimana dei buoni propositi e della continuità per la Juventus. Per la prima parte bisogna guardare la classifica, visto che gli alibi sono terminati con il rientro a tempo pieno di Dusan Vlahovic e di Arek Milik. In anticipo sulla sfida di Pasquetta contro il Genoa, il tema caldo sarà il rinnovo di Luciano Spalletti. L'incontro era in programma per i giorni scorsi ma la settimana cortissima - solo due allenamenti fra giovedì e venerdì - ha fatto slittare l'appuntamento. Così da oggi, con il ritorno alla Continassa, qualunque momento può essere quello buono. In realtà gli accordi già ci sono e il tecnico dovrebbe firmare un biennale da circa 10 milioni di euro complessivi. Questo per dare un segnale forte all'ambiente, dopo tante stagioni - da Sarri in poi - con la piazza in continuo stato di agitazione. La bravura di Spalletti è anche in questo, cioè riuscire ad agire da collante nelle varie situazioni, visto che da febbraio non sta andando troppo bene: solamente nove punti in sette gare di campionato, eliminazione con l'Atalanta in Coppa Italia e con il Galatasaray in Champions League. E però la Juve con lui è cresciuta tanto, i segnali vanno tutti nella direzione giusta, per questo l’intesa è arrivata quasi naturalmente.