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martedì 7 aprile 2026
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Juve, manca un vero centravanti© Juventus FC via Getty Images

Juve, manca un vero centravanti

Leggi il commento sui bianconeri dopo il successo casalingo contro il Genoa
Alberto Polverosi
1 min
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È bastato così poco alla Juve per mettere sotto il Genoa che forse ha pensato di aver chiuso la partita dopo meno di venti minuti, un anticipo tanto largo da consentirle una partita meno complicata del previsto. La Juve ha vinto, però se è vero quel suo pensiero sta facendo male i conti con se stessa. Primo tempo spavaldo, brillante, in avvio perfino dominante, ma nel secondo sono affiorati di nuovo i problem

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