Juve, manca un vero centravanti

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
È bastato così poco alla Juve per mettere sotto il Genoa che forse ha pensato di aver chiuso la partita dopo meno di venti minuti, un anticipo tanto largo da consentirle una partita meno complicata del previsto. La Juve ha vinto, però se è vero quel suo pensiero sta facendo male i conti con se stessa. Primo tempo spavaldo, brillante, in avvio perfino dominante, ma nel secondo sono affiorati di nuovo i problem
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS