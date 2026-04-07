Juve, manca un vero centravanti

È bastato così poco alla Juve per mettere sotto il Genoa che forse ha pensato di aver chiuso la partita dopo meno di venti minuti, un anticipo tanto largo da consentirle una partita meno complicata del previsto. La Juve ha vinto, però se è vero quel suo pensiero sta facendo male i conti con se stessa. Primo tempo spavaldo, brillante, in avvio perfino dominante, ma nel secondo sono affiorati di nuovo i problem