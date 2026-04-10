Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contratto
Luciano Spalletti e la Juventus, il matrimonio continua. È ufficiale il rinnovo del tecnico di Certaldo, che ha convinto società e tifosi attraverso gioco e risultati, guadagnandosi con il lavoro sul campo il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028. C'è l'annuncio del club bianconero.
Juve, ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti: l'annuncio del club
La Juventus ha annunciato il rinnovo con un video su Instagram dove lo stesso allenatore comunica alla squadra riunita alla Continassa la firma sul nuovo contratto. Spalletti ha esordito così nel discorso alla squadra: "Quando sono arrivato sette mesi fa e mi hanno proposto quel contratto, era come per dire frequantiamoci un po', stiamo un po' insieme, conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto. Io avevo accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus dall'interno. Avevo questa voglia qui, anche di rendermi conto cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato vedendovi da fuori e mi piaceva il fatto di allenarvi".
Il discorso di Spalletti alla squadra
Spalletti prosegue: "Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus e l'idea futurista del club. Era più difficile trovare un gruppo bello con ragazzi uniti come voi, un gruppo forte, vogliosi di stare insieme, quasi se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, per cui ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi del fatto che abbiamo deciso di prolungare il mio contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate voi prima che venga fuori e ve lo dico oggi".
La gag alla fine dell'annuncio: "Ora vi levate dai c******i"
Spalletti conclude: "Naturalmente abbiamo davanti delle sfide ma sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterà con la vostra disponibilità e la vostra forza, come avete sempre fatto. Chiaro che c'è la responsabilità della grandezza del club peché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più grandi club del mondo. Grazie per la vostra disponibilità, e oltre la fine". Alla fine del discorso scatta l'applauso della squadra e poi l'abbraccio con il capitano Locatelli. Al termine di tutti i convenevoli, Spalletti invita con la sua solita ironia a lasciare la squadra allenarsi: "Ora naturalmente ci si leva dai coglioni, scusate il francesismo, e ci fate allenare".
Rinnovo Spalletti: il comunicato della Juve
Oltre al video per l'annuncio social, la Juventus ha pubblicato anche il comunicato ufficiale per il rinnovo dell'allenatore: "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028". Una breve nota ufficiale, accompagnata dalle parole del CEO della Juventus Damien Comolli.
Le parole di Comolli
"Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni", ha sottolineato il francese. "Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita". Partita dopo partita, Spalletti ha convinto tutto l'ambiente, dalla dirigenza ai tifosi, che lui fosse l'uomo giusto per riportare la Juventus in alto. "Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister!".
Luciano Spalletti e la Juventus, il matrimonio continua. È ufficiale il rinnovo del tecnico di Certaldo, che ha convinto società e tifosi attraverso gioco e risultati, guadagnandosi con il lavoro sul campo il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028. C'è l'annuncio del club bianconero.
Juve, ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti: l'annuncio del club
La Juventus ha annunciato il rinnovo con un video su Instagram dove lo stesso allenatore comunica alla squadra riunita alla Continassa la firma sul nuovo contratto. Spalletti ha esordito così nel discorso alla squadra: "Quando sono arrivato sette mesi fa e mi hanno proposto quel contratto, era come per dire frequantiamoci un po', stiamo un po' insieme, conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto. Io avevo accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus dall'interno. Avevo questa voglia qui, anche di rendermi conto cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato vedendovi da fuori e mi piaceva il fatto di allenarvi".
Il discorso di Spalletti alla squadra
Spalletti prosegue: "Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus e l'idea futurista del club. Era più difficile trovare un gruppo bello con ragazzi uniti come voi, un gruppo forte, vogliosi di stare insieme, quasi se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, per cui ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi del fatto che abbiamo deciso di prolungare il mio contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate voi prima che venga fuori e ve lo dico oggi".
La gag alla fine dell'annuncio: "Ora vi levate dai c******i"
Spalletti conclude: "Naturalmente abbiamo davanti delle sfide ma sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterà con la vostra disponibilità e la vostra forza, come avete sempre fatto. Chiaro che c'è la responsabilità della grandezza del club peché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più grandi club del mondo. Grazie per la vostra disponibilità, e oltre la fine". Alla fine del discorso scatta l'applauso della squadra e poi l'abbraccio con il capitano Locatelli. Al termine di tutti i convenevoli, Spalletti invita con la sua solita ironia a lasciare la squadra allenarsi: "Ora naturalmente ci si leva dai coglioni, scusate il francesismo, e ci fate allenare".