Milik, la maledizione continua: nuovo infortunio e stagione già finita

TORINO - Si ferma di nuovo Arkadiusz Milik , da un paio d'anni ormai perseguitato dagli infortuni. L'attaccante polacco della Juventus, rientrato in campo a metà marzo dopo quasi due anni di stop, è rimasto vittima di un nuovo infortunio e la sua stagione sembra ormai finita: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J medical - si legge in un comunicato della Juventus - gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra . Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".

I numeri di Milik

Milik, 32 anni compiuti a febbraio, era tornato in campo giocando poco meno di un quarto d'ora con il Sassuolo il 21 marzo e poi una venticinquina di minuti il 6 aprile contro il Genoa. In precedenza, a parte due apparizioni in panchina a dicembre, non giocava con la Juventus dal 25 maggio 2024 e, con la nazionale polacca, dal 7 giugno successivo. Arrivato in bianconero nel 2022, ha disputato a pieno regime le prime due stagioni a Torino, per poi scomparire dai radar nelle successive due a causa di un infortunio al ginocchio (da cui sono scaturiti due interventi chirurgici), patito proprio nella partita con la Polonia giocata il 7 giugno 2024 contro l'Ucraina, in amichevole. Rientrato il mese scorso, ora Milik si è fermato di nuovo. Il suo contratto con la Juve scade nel 2027.