Juve Summer Tour, Spalletti si gicoherà un trofeo contro il Chelsea: la data

La Juventus , attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la partecipazione della squadra di Luciano Spalletti alla prossima edizione dell' Hong Kong Football Festival , evento calcistico internazionale che vedrà protagoniste big del calcio europeo come Manchester City, Inter e Chelsea. Proprio con i Blues, i bianconeri si giocheranno l'Herbalgy Trophy il 5 agosto 2026 .

Juventus Summer Tour, la squadra di Spalletti parteciperà all'Hong Kong Festival

Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep si arricchisce di una nuova tappa, che va a completare gli appuntamenti precedentemente annunciati a Perth. La partecipazione del Club all'Hong Kong Football Festival (HKFF) 2026 è stata svelata ufficialmente oggi durante la conferenza stampa di lancio, alla quale ha partecipato la leggenda bianconera Edgar Davids.

L'Hong Kong Football Festival (HKFF) 2026 è un grande evento calcistico internazionale che riunirà quattro dei club più famosi al mondo: Manchester City, Inter, Chelsea e Juventus. Il torneo si svolgerà presso il nuovo Kai Tak Stadium, un impianto all'avanguardia con una capacità di 50.000 spettatori. Juventus e Chelsea si contenderanno l'Herbalgy Trophy mercoledì 5 agosto 2026, affrontandosi in una sfida che si preannuncia di grande interesse sportivo e mediatico in tutta la regione asiatica.

Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep rappresenta un'opportunità strategica per la Juventus per rafforzare il legame con la sua crescente fanbase e ampliare la propria impronta commerciale. Il tour offrirà una maggiore visibilità e attivazioni dedicate per i partner, con una particolare attenzione a Ganten, che festeggia il suo decimo anno di partnership con la Juventus. Inoltre, la partecipazione all'evento HKFF sosterrà la crescita e la visibilità regionale dei partner globali del Club, tra cui Jeep, adidas, Cygames, EA Sports e Visit Detroit.

Il costante impegno del Club in Asia è testimoniato, inoltre, dalla presenza degli Official Fan Club e delle Juventus Academy. La rete asiatica comprende 34 club per un totale di 1.283 soci. La Greater China si conferma uno dei mercati più dinamici, con 20 club e 653 soci. Queste comunità svolgono un ruolo chiave nel promuovere l'identità bianconera e nel sostenere le attività locali.

Attualmente la rete conta 8 Academy in Asia, tra cui una a Hong Kong e due nella Cina continentale, oltre a centri in Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan. Questo legame è rafforzato dalla sinergia con la sede di Torino anche grazie alla partecipazione di centinaia di giovani calciatori ai programmi di Training Experience e all'annuale Academy World Cup. Partecipando a questa prestigiosa vetrina internazionale, la Juventus riafferma il proprio impegno nell'espandere la propria presenza sul mercato asiatico e nel promuovere un ecosistema commerciale sostenibile e a lungo termine nella regione.