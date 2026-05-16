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La Juve accelera per Bernardo Silva, Spalletti lo vuole. Niente intesa con Vlahovic

Ci sono distanze tra durata del contratto e ingaggio da limare, ma al portoghese. Su Dusan si muove il Bayern Monaco
Andrea Losapio
3 min
TagsJuventusBernardo Silvavlahovic
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Accelerare per Bernardo Silva. È questo il diktat che si respira in casa Juventus per anticipare le avversarie che sono sul portoghese. Se da un lato non ci sono proposte da club dei migliori cinque campionati europei, dall'altro ci sono Barcellona e Atletico Madrid che rimangono sullo sfondo e potrebbero entrare nella bagarre più rapidamente di quanto pensabile. Dunque l'idea è di intensificare i contatti con Jorge Mendes, suo agente, per arrivare a una quadra prima che la situazione si faccia più calda. Le posizioni per ora restano quelle dei giorni scorsi: a Bernardo piace l'opportunità di potersi misurare con la Serie A, ma economicamente c'è un minimo di distanza, con l'offerta a sei milioni più bonus e la richiesta spostata intorno agli otto. Non è incolmabile ma non è nemmeno banale, come la durata: due anni più opzione unilaterale per la Juve, tre da parte del centrocampista. Sono attese novità nei prossimi giorni, perché Spalletti vorrebbe contare al più presto sulla sua disponibilità per la prossima stagione, dopo avere detto di sì al suo arrivo. 

Vlahovic

Anche qui qualcosa si muoverà a breve giro di posta, considerato che ci saranno discussioni con il padre Milos. Il serbo ha più volte spiegato di essere aperto a una permanenza, ma le differenze economiche esistono. Perché arretrare sotto gli 8 milioni - l'ingaggio del 2022 al netto del bonus alla firma spalmato sulle ultime due annate - non è visto di buon occhio, mentre Yildiz è il nuovo paradigma con i suoi 7 milioni. La sensazione è che ci debba essere almeno il pareggio sull'ingaggio del turco e, soprattutto, un incentivo per firmare nuovamente da circa 6 milioni. Il Bayern Monaco si è mosso perché Nicolas Jackson non verrà riscattato e il cartellino a zero (o quasi) interessa anche per la situazione instabile di Harry Kane fino al prossimo 23 maggio, quando terminerà la stagione contro lo Stoccarda in Coppa di Germania. 

Gli altri per la Juve

Alisson è sempre nel mirino, ma c'è bisogno che le diplomazie facciano il proprio corso. Traduzione, se ci sarà la possibilità di averlo a zero - o spendendo una cifra simbolica - si procederà, perché lo stesso brasiliano ha intenzione di ritornare in Italia dopo tante stagioni in Inghilterra. Lo Stoccarda ha intenzione di pagare l'opzione per cancellare la clausola da 36 milioni di Stiller e diventerebbe un obiettivo complicato, mentre verrà effettuato un investimento a sinistra. È stato seguito Bernasconi dell'Atalanta. Per il resto l'appuntamento è al termine della stagione.

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