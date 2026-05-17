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Greggio duro sulla Juve: "Mi sono rotto, Spalletti non può fare il Barolo con le rape"© LaPresse

Greggio duro sulla Juve: "Mi sono rotto, Spalletti non può fare il Barolo con le rape"

Il tifoso-vip bianconero si sfoga sui social dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Non ci sono dirigenti e giocatori"
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L'inciampo della Juventus ha ribaltato la classifica in zona Champions: ora Milan e Roma hanno tutto nelle loro mani. E forse nessuno se l'aspettava, soprattutto nessuno si aspettava di un passo falso dei bianconeri in una giornata così importante. In casa, contro una Fiorentina già salva, la squadra di Spalletti è stata irriconoscibile, amareggiando tutti i tifosi presenti allo Stadium e tutti quelli che da casa hanno seguito la gara. Ezio Greggio compreso, il tifoso-vip bianconero che sui social ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta.

L'attacco di Ezio Greggio sui social

Il noto sostenitore juventino ha affidato alla tastiera e a X i suoi attacchi contro società e giocatori: "Togliamo "fino alla" Juventus…fine. Come diceva Gino Bartali "l’è tutto sbajiato l’è tutto da rifare". Spalletti con le rape non può produrre Barolo. “Merci” alla nuova dirigenza, a chi ha comprato David, Openda, Zhegrova ma prima anche De Gregorio, Koopmeiners, Joao Mario, e prima Douglas Luiz, Cabal, Veiga, Kostic, Adzic, Mbangula…. troppi da elencare. E abbiamo cacciato gente come Danilo, Rabiot, ma pure Fagioli. Mi fermo, mi sono rotto… comunque Forza Juve quando avremo una squadra da Juve. I tifosi ci sono, dirigenti e giocatori no".

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