Scoppia la polemica tra Juve e Torino per le modalità d'accesso dei tifosi bianconeri: la posizione nettissima prima del derby

Quale comunicazione del Torino ai suoi tifosi è contestata dalla Juve

Nel dettaglio, il Torino ha infatti stabilito il divieto di accesso con maglie, sciarpe o vessilli della Juventus nei settori Distinti e Curva Primavera per il derby di domani. Una misura di sicurezza legata al quasi tutto esaurito, con oltre 26mila presenze sugli spalti, grazie anche al ritorno del tifo organizzato dopo mesi di sciopero. Il club ha invitato con un comunicato ufficiale tutto il pubblico locale ad adottare un dress code al 100% granata e annunciato l'apertura dei cancelli alle ore 18:30 sia per snellire i flussi sia per accogliere il corteo dei sostenitori in arrivo dallo storico impianto del Filadelfia.

La Juve: "Il calcio deve rappresentare unmomento di confronto sportivo aperto"

La Juventus ha così replicato che: "pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti. Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri".

L'appello della Juve: "Garantire equilibrio tra ordine pubblico e diritto dei tifosi"

Infine un appello: "Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile. Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo".