Juve, i convocati di Spalletti per il derby contro il Torino: le scelte su Vlahovic e Yildiz

La Juventus deve vincere per tenere viva la speranza Champions . Una sfida tutt'altro che semplice attende i bianconeri nel derby contro il Torino . Il pareggio contro il Verona e la sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha compromesso il cammino della squadra di Spalletti. Ora la Juve non ha più in mano il proprio destino, deve sperare in qualche scivolone delle dirette concorrenti e vincere la propria sfida contro il Torino. Partita che i bianconeri dovranno affrontare con un'assenza importante.

Juve, i convocati di Spalletti per il Torino

Infatti Luciano Spalletti non avrà a disposizione Kenan Yildiz. Il turco chiude dunque la stagione in anticipo dopo i problemi fisici accusati in settimana e che hanno condizionato anche il finale di stagione. Ora il turco rimane in tribuna e si prepara in vista del Mondiale in Nord America. Tra i convocati di Spalletti ci sono invece Vlahovic e Thuram, ritenuti in bilico fino a poche ore prima la pubblicazione della lista. Tornano tra i convocati anche i lungodegenti Cabal e Milik. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Spalletti per Torino-Juventus:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Holm, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Thuram, Miretti, McKennie.

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David, Kostic.