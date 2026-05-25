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lunedì 25 maggio 2026
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Spalletti fraintende la domanda e sbotta in diretta tv: "Come sto? Siete bravi a prendere un episodio..."

L'allenatore della Juve malinterpreta la domanda, ma poi chiede scusa: "Ho capito male"
3 min
TagsJuventusSpalletti
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Momenti di tensione in diretta tv tra Luciano Spalletti e la giornalista Monica Bertini. Durante il programma Sport Mediaset, infatti, la collega ha rivolto una semplice domanda all'allenatore della Juventus dopo la mancata qualificazione alla Champions League: "Come sta?".

Spalletti non si intende con la giornalista e sbotta in diretta tv: cosa è successo

Il tecnico bianconero, malinterprentando la domanda, ha risposto così: "Ahi, ahi, l'ho sentita questa questa teoria del "è bruciato perché in Nazionale gli è successo questo", si vuol riferire a questo dottoressa". La giornalista ha quindi replicato: "Guardi solo una precisazione,ha frainteso perché la mia era una domanda che voleva mostrare un certo tipo di sensibilità nei suoi confronti, non voleva alludere a nient'altro".

 

Le scuse di Spalletti e non solo

Spalletti ha subito capito e si è scusato: "Mi scusi, ho capito male. Grazie per la domanda. Io mi sono portato a letto quella che è l'amarezza della partita e ho passato delle notti senza vita, perché è così. Quello che è la situazione del percorso, del progetto, del ragionamento, di quello che è successo e quello va in secondo piano. Si piglia un episodio... Tu sei fuori dalla Champions, sei un fallito... Mi fanno ridere ormai. A me mi manca solo una categoria che non sono stato negli spogliatoi del calcio: la Prima Categoria. Poi sono stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie o da allenatore o da calciatore, di tutte le categorie del calcio. Per cui ce l'avete dura. Ci si vede il prossimo anno. Grazie e arrivederci".

 

 

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