Le allucinazioni acustiche di Spalletti

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Ormai le sue incazzature non risparmiano nemmeno il barista sotto casa. Tipo che quello gli chiede: «Buongiorno signor Spalletti. Allora il solito macchiatone con latte di soia tiepido?». E lui che, malmostoso nonché lucidissimo, risponde: «Badi che a me me n’avanza di quella che è la mia reazione e se lei è in difficoltà gliela metto a disposizione, perché a me manca di essere stato soltanto negli spogli
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