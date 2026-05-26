Le allucinazioni acustiche di Spalletti

Ormai le sue incazzature non risparmiano nemmeno il barista sotto casa. Tipo che quello gli chiede: «Buongiorno signor Spalletti. Allora il solito macchiatone con latte di soia tiepido?». E lui che, malmostoso nonché lucidissimo, risponde: «Badi che a me me n’avanza di quella che è la mia reazione e se lei è in difficoltà gliela metto a disposizione, perché a me manca di essere stato soltanto negli spogli