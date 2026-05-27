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mercoledì 27 maggio 2026
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Juve, le mosse di Comolli per riconquistare Spalletti: da Alisson a Brahim Diaz, passando per Kolo Muani

Ma per il nazionale brasiliano il Liverpool nicchia e offre Mamardashvili (alternative: De Gea o Vicario). Tramontato Bernardo Silva che andrà all'Atletico, oltre al madridista occhi su Reijnders. In attacco, l'ex bianconero rimane sempre al centro dell'interesse, che Vlahovic resti o parta
Xavier Jacobelli
1 min
TagsjuveMercato
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Damien Comolli l'ha promesso ufficialmente nel suo discorso alla Juve dopo la mancata qualificazione alla Champions League: lavorerà giorno e notte per costruire una grande squadra. Ed entrare in piena sintonia con Spalletti. Per questo, sul tavolo del plenip

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