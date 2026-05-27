Juve, le mosse di Comolli per riconquistare Spalletti: da Alisson a Brahim Diaz, passando per Kolo Muani

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Damien Comolli l'ha promesso ufficialmente nel suo discorso alla Juve dopo la mancata qualificazione alla Champions League: lavorerà giorno e notte per costruire una grande squadra. Ed entrare in piena sintonia con Spalletti. Per questo, sul tavolo del plenip
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