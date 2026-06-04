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giovedì 4 giugno 2026
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Vlahovic non ha reso i soldi spesi

Leggi il commento sul rendimento dell'attaccante serbo in bianconero, pronto a lasciare la Juve a parametro zero dopo il mancato rinnovo
Massimiliano Gallo
1 min
Tagsvlahovicjuve
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Si può essere allo stesso tempo un centravanti forte e un investimento sbagliato? Sembra proprio di sì. Lo ha dimostrato Dusan Vlahovic con la sua esperienza in bianconero. Arrivò alla Juventus nell’ormai preistorico gennaio del 2022. In quel club che era ancora di Andrea Agnelli. L’ultimo colpo della grandeur. Novanta milioni per il serbo che a Firenze non perdonava niente e nessuno. Arriv&og

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