Vlahovic non ha reso i soldi spesi

Si può essere allo stesso tempo un centravanti forte e un investimento sbagliato? Sembra proprio di sì. Lo ha dimostrato Dusan Vlahovic con la sua esperienza in bianconero. Arrivò alla Juventus nell’ormai preistorico gennaio del 2022. In quel club che era ancora di Andrea Agnelli. L’ultimo colpo della grandeur. Novanta milioni per il serbo che a Firenze non perdonava niente e nessuno. Arriv&og