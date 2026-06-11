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Comolli a rischio, nelle prossime ore può arrivare l'addio alla Juve: attese comunicazioni ufficiali

L'amministratore delegato dei bianconeri è in forte discussione, potrebbe arrivare l'annuncio del club bianconero
1 min
TagsJuventusComolliSerie A
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Si smuovono le acque in casa Juventus, non è ancora una mareggiata in grado di cancellare quanto accaduto fino a ieri, ma la permanenza di Damien Comolli da amministratore delegato del club bianconero, ora dopo ora, appare decisamente poco possibile.

Non una sorpesa, ma una scelta possibile

Nonostante alcune frizioni con Spalletti e, soprattutto, il fallito obiettivo della qualificazione in Champions League, un divorzio tra Comolli e Juve non era neanche quotato. Eppure, sono passate le settimane e l'ex Tolosa risulta ancora attivo nelle trattative di mercato, sia in entrata che in uscita, in vista della stagione 2026/2027.

In attesa di una conferma o di una smentita, la decisione di lasciarsi con il francese appare senz'altro come una delle scelte più caldeggiate dalla tifoseria bianconera, che spera in un azzeramento dell'attuale organigramma e la scelta di sostituti all'altezza di fare nuovamente della Juventus la Regina d'Italia.

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