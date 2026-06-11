Comolli a rischio, nelle prossime ore può arrivare l'addio alla Juve: attese comunicazioni ufficiali

Non una sorpesa, ma una scelta possibile

Nonostante alcune frizioni con Spalletti e, soprattutto, il fallito obiettivo della qualificazione in Champions League, un divorzio tra Comolli e Juve non era neanche quotato. Eppure, sono passate le settimane e l'ex Tolosa risulta ancora attivo nelle trattative di mercato, sia in entrata che in uscita, in vista della stagione 2026/2027.

In attesa di una conferma o di una smentita, la decisione di lasciarsi con il francese appare senz'altro come una delle scelte più caldeggiate dalla tifoseria bianconera, che spera in un azzeramento dell'attuale organigramma e la scelta di sostituti all'altezza di fare nuovamente della Juventus la Regina d'Italia.