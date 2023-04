Juve, sotto accusa anche gli “accordi sommersi” con altre squadre

E poi ci sono le «partnership», cioè gli accordi con le altre società che gli inquirenti definiscono addirittura “consorelle” della Juve visti i rapporti stretti e strutturati nel corso del tempo. Oltre a Paratici, per questo filone è indagato anche Cesare Gabasio, responsabile di tutte le questioni legali del club durante la gestione di Andrea Agnelli. Su questo fronte, tramite la coppia Paratici-Gabasio, la Juve è accusata di aver firmato con Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese dei memorandum segreti mai depositati in Lega. Alcuni di questi, non corrisponderebbero alle operazioni ufficiali. Ad esempio: sarebbero stati trovati degli accordi privati che prevedevano l’obbligo di riscatto di un calciatore, mentre nel “vero” contratto si parlava solo di diritto di riscatto. Quelli che gli inquirenti ritengono essere quindi degli «accordi sommersi», con degli impegni presi in contrasto alle norme federali, costituiscono la base di questo terzo e ultimo filone d’indagine. Nel mirino degli 007 federali sono finite diverse trattative che uniscono la Juve ai club citati, come quelle che coinvolgono i calciatori Mattiello, Caldara, Romero (Atalanta), Orsolini (Bologna), Cerri (Cagliari), Audero (Samp), Demiral, Traoré (Sassuolo) e Mandragora (Udinese).