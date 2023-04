Sentenza Juve, ecco quando arriverà la decisione sul -15

ROMA - Ci sarà ancora da aspettare per sapere cosa deciderà il Consiglio del Coni sul ricorso della Juve contro penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte federale di appello per il caso plusvalenze. Concluso la camera di consiglio dopo il dibattimento di oggi (mercoledì 19 aprile), la riunione per decidere è stata infatti aggiornata a domani.