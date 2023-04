Juve, i processi agitano la squadra e il titolo crolla in Borsa

La Juve deve programmare con idee chiare, lo ha spiegato chiaramente anche Max Allegri . I dubbi sul futuro però restano, in questo momento sono tutti legati a ciò che avviene fuori dal campo. Perché la Juve ha obiettivi chiari da raggiungere: il secondo posto in campionato, la finale di Europa League e quella di Coppa Italia. Una stagione ancora lunga e che ha nella qualificazione in Champions il traguardo finale, da tagliare in un modo o nell'altro. Ma Allegri e la Juve sanno anche che tutto potrebbe di nuovo essere spazzato via, essendoci ancora i due filoni sul piano della giustizia sportiva oltre all'indagine aperta da mesi anche dalla Uefa, senza dimenticare il percorso della giustizia penale che vedrà il 10 maggio la nuova udienza preliminare al Tribunale di Torino.

In Italia

Andando con ordine, giovedì scorso è arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha ripassato la palla alla Corte d'Appello Federale sul processo plusvalenze: i 15 punti per ora sono stati restituiti alla classifica della Juve, una nuova sanzione dovrà essere rimodulata e poi potrebbe (dovrebbe) rivedere il club bianconero ricorrere nuovamente al Coni. Tempi che si allungano dunque prima di sapere la definitiva fisionomia della classifica di serie A. Anche perché nel frattempo si sta sviluppando il secondo filone di indagine della Procura Federale, che vede la Juve accusata di aver violato l'articolo 4.1 («lealtà, probità e correttezza») in merito alle due manovre stipendi, le partnership con altri club e i rapporti con gli agenti: stanno per concludersi i 15 giorni di tempo per la presentazione delle memorie difensive, poi potrebbero arrivare i deferimenti prima di un eventuale nuovo processo, l'ipotesi di un patteggiamento rimane sullo sfondo ma è concreta.

In Europa

E poi occhio alla Uefa. Gli effetti dell'inchiesta Prisma già da tempo sono arrivati a Nyon, a inizio dicembre era stata aperta un'indagine formale per eventuali irregolarità nei bilanci dal C fcb (Club f inancial control b ody) che puntava a fare luce su potenziali violazioni delle norme per le licenze dei club e il fair play finanziario dopo il settlement agreement raggiunto in precedenza. Proprio le nuove voci sulla possibile esclusione della Juve dalle coppe europee per mano della Uefa hanno condizionato nuovamente il titolo in Borsa, che ha registrato un -7,63%.