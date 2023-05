Plusvalenze Juve, come cambia la classifica con il -9 o il -15

Ipotesi 1: nove punti di penalizzazione

Attualmente la Juventus si trova in seconda posizione con 66 punti, due più della Lazio, tre sull'Inter, cinque sul Milan e più sei sulla coppia Roma-Atalanta. Nel caso in cui la nuova penalizzazione inflitta al club bianconero fosse di nove punti, gli uomini di Allegri scivolerebbero al settimo posto a 57 punti, uno in meno dei giallorossi di Mourinho e dei nerazzurri di Gasperini. A meno quattro dal quarto posto attualmente occupato dal Milan. Una sentenza che terrebbe ancora in corsa Vlahovic e compagni per un posto in Champions.