Juve in silenzio: cosa sta preparando la difesa

TORINO - Nessuna reazione. La Juve ha accolto in silenzio le motivazioni del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni sulla sentenza relativa al ricorso sulla penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze - con i 15 punti momentaneamente restituiti in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte Federale d’appello - e prepara la strategia verso la nuova udienza. In attesa di conoscere la data del nuovo dibattimento, verrà prodotta una nuova memoria difensiva. Una nuova penalizzazione ci sarà, resta da stabilire di quale entità. E se le motivazioni blindano l’operato della Procura della Federcalcio, al club bianconero resta uno spiraglio, pur non enorme, su cui giocare la partita per poter limitare i danni. Il tema è quello della ridefinizione delle responsabilità degli «amministratori privi di deleghe operative» perché, scrive il Collegio, «è carente nella propria parte motiva laddove la Corte Federale - con motivazione da ritenere apparente - ha fatto riferimento a una generica, ma indimostrata, “consapevolezza diffusa” . Da qui il rinvio alla Corte Federale d’appello per una nuova valutazione sull’’apporto causale dei singoli amministratori, «fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus». Questa ridefinizione delle responsabilità, insomma, può influire sulla definizione dell’entità della nuova penalizzazione. In ballo c’è la classifica finale del campionato e la partecipazione alle prossime coppe europee visto che la sanzione deve essere afflittiva: la Juve, attualmente seconda, dove sarà dopo il nuovo giudizio? È anche una questione di tempi: la Federcalcio punta a chiudere tutto l’iter processuale entro il 30 giugno, conclusione della stagione 2022-23, per presentare alla Uefa le qualificate alle coppe. La Juve potrebbe anche puntare a differire tale afflittività sulla stagione 2023-24 ma al momento non è un pensiero che alberga alla Continassa.