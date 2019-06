Lazio, Inzaghi: domani la conferma

ROMA - Manca soltanto l'ufficialità, ma la pace sembra definitiva: Simone Inzaghi rimarrà ancora alla guida della Lazio. L'incontro andato in scena oggi tra il tecnico biancoceleste e il patron Claudio Lotito ha portato al tanto sospirato accordo, non solo per quanto riguarda il rinnovo di contratto, che sarà esteso fino al 2021 con uno stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione, ma anche dal punto di vista delle intese di mercato. Il progetto Lazio continua dopo la vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio.

Almeno un trofeo in entrambi gli ultimi due anni: Lazio tra le big d'Europa

Inzaghi, firma attesa nella giornata di domani

La tensione si era accumulata nell'ultima settimana, con l'addio al Milan di Gattuso che aveva lanciato il nome di Simone Inzaghi come papabile per la panchina rossonera. La Lazio ha dovuto accelerare, complice l'imminente partenza per le vacanze del tecnico: l'accordo è stato trovato e la firma dovrebbe arrivare domani, prima delle meritate ferie per il tecnico che ha già vinto due trofei (in bacheca anche una Supercoppa Italiana) alla guida della formazione capitolina.