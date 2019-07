Diretta Lazio-Virtus Entella ore 17: dove vederla in tv e probabili formazioni

AURONZO DI CADORE - Test sempre più probanti per la Lazio di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria per 5-2 sulla Triestina, affronterà oggi ad Auronzo di Cadore la Virtus Entella, appena promossa in Serie B. L'unico precedente tra le due compagini risale al 1942, quando la Lazio di Popovic si impose sugli avverari per 5-2. C'è grande curiosità sulla formazione biancoceleste che, prima dell'inizio del campionato, affronterà il Mantova (27 luglio), prima di trasferirsi in Inghilterrà, dove incontrerà il Bournemouth e il Paderborn. Ultimo impegno a Vigo, contro il Celta. Di fronte, oggi, intanto, ci sarà la squadra di Roberto Boscaglia, autrice di una grande stagione, che si è conclusa con la promozione in Serie B. Ieri sera, intanto, in Piazza Santa Giustina, è stata presentata la squadra 2019/2020 e l'occasione è stata utile anche per svelare la nuova maglia 'Away', con una grande sorpresa: il capitano Senad Lulic e l'allenatore Simone Inzaghi sono infatti entrati con la Coppa Italia vinta lo scorso anno in finale con l'Atalanta mandando in tripudio le oltre cinque mila persone presenti.

Diretta tv

Lazio-Virtus Entella è in programma oggi alle 17 ad Auronzo di Cadore e sarà visibile in diretta in esclusiva su Lazio Style Channel

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Adamonis; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Patric, Di Gennaro, Badelj, Bruno Jordao, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo. ALL.: Inzaghi.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) : Paroni; Valietti, De Santis, Coppolaro, Sernicola; Ardizzone, Nizzetto, Di Paola; Brunozzi; De Luca, Caturano. ALL.: Boscaglia.