Lazio, superata quota 17mila abbonamenti

ROMA - Lazio al lavoro in vista della prima partita del nuovo campionato, in programma a Genova domenica 25 agosto contro la Sampdoria (calcio d'inizio alle ore 20.45). Nel pomeriggio di oggi la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata a Formello per una seduta di allenamento che ha previsto un riscaldamento tecnico iniziale seguito da lavoro atletico (eseguito agli orgini del professor Ripert). Dopo questa fase la squadra è passata al lavoro sulla tattica: in chiusura di seduta, partitella a campo ridotto. Per domani è in programma una seduta mattutina. Nel frattempo prosegue bene la campagna abbonamenti, che ha superato quota 17mila tagliandi. La campagna si chiuderà il 23 agosto e sarà riaperta dopo il derby contro la Roma dell'1 settembre.

