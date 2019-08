Cirocentenario: Immobile squillo azzurro

ROMA - Una meravigliosa abitudine. La Lazio debutta e Immobile segna. Accade regolarmente da quattro anni all’esordio stagionale. Questa volta ha avuto un sapore ancora più dolce per Ciro papà. Perché è riuscito a toccare e superare la quota dei 100 gol in Serie A nella settimana in cui ha festeggiato la nascita di Mattia, il terzogenito, primo figlio maschio. Si era fermato a 99 a Torino contro i granata il 26 maggio. Sono le tappe del cuore. Gli sono bastati 90 minuti alla prima giornata per tagliare il traguardo e ripartire alla grande. Curiosità: il centesimo lo ha segnato nello stesso stadio e nella stessa porta dove infilò il primo, datato 26 agosto 2012, Genoa-Cagliari 2-0, con un destro da fuori area sfruttando l’assist aereo di Kucka. Era appena stato acquistato da Preziosi dopo il boom di Pescara con Zeman.

Immobile, gol numero 101 in Serie A e abbraccio a Luis Alberto

Domenica Ciro ha firmato una doppietta davanti a Quagliarella, capocannoniere uscente della Serie A. Quasi fosse un’ipotetica staffetta. Il centravanti della Samp si era preso il titolo e la nazionale nel 2018/19. Immobile lo ha scavalcato di nuovo: 2-0 nella classifica marcatori provvisoria e la chiamata in arrivo di Roberto Mancini. Queste sono le previsioni di Coverciano. Niente convocazione per Quagliarella, in maglia azzurra toccherà a Immobile e Belotti, i due amici, vecchio tandem d’attacco del Torino. Si giocheranno e forse si divideranno il posto nelle prossime due partite per le qualificazioni agli Europei 2020 con Armenia e Finlandia in trasferta. A Ciro servirà una grande stagione con la Lazio per non perdere il treno azzurro e conservare un posto nel gruppo per giugno, quando si consumerà l’ultimo appuntamento importante della sua carriera in nazionale.

