Lazio, verso il derby: Lukaku in gruppo

ROMA - Mattinata di lavoro per i biancocelesti che, a Formello, hanno proseguito con la preparazione dell'importante derby con la Roma in programma domenica prossima, all'Olimpico, alle 18. Quasi due ore di lavoro, suddiviso tra parte atletica (con torello e cambi di direzione) e prove tattiche. Simone Inzaghi, come fatto alla vigilia della vittoriosa trasferta di Genova con la Sampdoria, ha annullato la prevista seconda seduta pomeridiana. Il tecnico della Lazio ha potuto contare anche su Lukaku, assente da tempo, oltre al recuperato Acerbi, uscito acciaccato da Marassi.

Immobile, gol numero 101 in Serie A e abbraccio a Luis Alberto