Lazio, 7-0 alla Primavera in amichevole. Tripletta di Adekanye

ROMA - Nell'ultimo allenamento della settimana, la Lazio ha sfidato la Primavera in amichevole nel centro sportivo di Formello. Vittoria schiacciante con sette gol per i biancocelesti di Simone Inzaghi, cinque dei quali nella ripresa. Il tecnico biancoceleste ha schierato i suoi con il consueto 3-5-2: orfano di ben dieci nazionali impegnati con le proprie rappresentative, Inzaghi ha affidato l'attacco ad Adekanye-Caicedo che non hanno tradito le aspettative. Tripletta per il giovane classe '99 arrivato in estate dal Liverpool; doppietta, invece, per l'ormai recuperato Caicedo, poi una rete di Parolo e l'autogol del Primavera Pica che ha chiuso la gara d'allenamento contro i giovani di mister Menichini. Dopo l'amichevole, Inzaghi ha concesso due giorni di riposo alla squadra che si ritroverà nel centro sportivo di Formello martedì pomeriggio quando i biancocelesti inizieranno a preparare la trasferta di Ferrara contro la SPAL, in programma domenica 15 settembre alle ore 15.