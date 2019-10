Lazio, Immobile: "Primo tempo inaccettabile"

ROMA - "Tirare rigori al novantesimo mi sta facendo perdere anni di vita". Ciro Immobile trova anche il tempo per scherzare al termine di un Lazio-Atalanta che ha messo a dura prova la tenuta cardiaca dei tifosi delle due squadre. L'attaccante della Lazio, ai microfoni di Sky Sport, ritiene meritato il pareggio: "Questo rigore era pesante, la squadra meritava il 3-3. Questo pareggio vale come una vittoria, ci prendiamo di buono il secondo tempo e la reazione ma il primo tempo è stato inaccettabile, un approccio totalmente sbagliato. Dobbiamo giocare sempre come nella ripresa".

Pioggia di gol all'Olimpico: Immobile risponde a Muriel e Gomez

Silenzio negli spogliatoi

Nessuna scintilla particolare durante l'intervallo: "Ci sono state poche parole, solo silenzio. Ci siamo guardati negli occhi, sapevamo che non bisognava abbassare la testa ma alzarla. Siamo entrati in campo motivati, più forti, è stato bravo il mister a tenerci tranquilli senza alzare la voce". L'attaccante torna anche sulle parole di Lotito: "Oltre alla tecnica ci deve essere il carattere, è una cosa che non si allena e deve venire dai più vecchietti. Ripartiamo da qui, recuperare tre gol ti dà una scintilla in più".