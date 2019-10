Inzaghi: “Immobile non decisivo con le big? Grazie a lui ho una Supercoppa”

FIRENZE - “È stata una vittoria meritata, abbiamo giocato molto bene. I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice prepararla dopo l’impegno di Glasgow. Abbiamo sbagliato solo due tempi contro Atalanta e Bologna. Dobbiamo lavorare sui nostri difetti, ma stasera ero tranquillissimo. Abbiamo 15 punti ma dovremmo averne di più per quello che abbiamo fatto”. Simone Inzaghi si gode il successo sulla Fiorentina, arrivato nel finale grazie al gol di Immobile. “Ha lasciato il rigore a Caicedo - ha detto il tecnico della Lazio a proposito del suo attaccante - Felipe se lo meritava, è un ragazzo eccezionale. A Ciro invece non manca nulla, è il titolare della Nazionale, alla Lazio ha battuto ogni record, per noi è un punto di riferimento - ha continuato Inzaghi a Sky Sport -. È generoso, spende tantissimo, ieri aveva un problema al ginocchio e oggi non è mancato. È un leader e io sono contento di averlo. È poco decisivo contro le grandi? Abbiamo vinto una Supercoppa contro la Juve grazie a una sua doppietta”.

