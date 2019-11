Lazio, Immobile fa la storia: assalto ai mostri sacri

ROMA - La copertina, in casa Lazio, non può non essere dedicata a Ciro Immobile. L'attaccante partenopeo segna sempre, in tutti i modi: di testa, di destro e di sinistro, dal dischetto e da fuori area. Un cecchino che non ha lasciato scampo neanche al Torino dell'amico Belotti, affondato con una doppietta. E il suo conto in biancoceleste continua a crescere vertiginosamente: in Serie A 79 gol in 115 presenze con la Lazio, che diventano 99 considerando tutte le competizioni dal 2016.

La Lazio schianta il Torino ricordando Paparelli

Progressione

Immobile continua a bruciare record su record. Una gol media impressionante che lo sta avvicinando ai mostri sacri della storia biancoceleste, come Signori, Chinaglia e Piola. Va in rete da cinque partite consecutive in campionato, (Genoa 1, Bologna 2, Atalanta 2, Fiorentina 1, Torino 2) e sarebbero sei compresa l'Europa League e il gol al Rennes. Considerando che l'anno scorso, nella stagione peggiore dal punto di vista realizzativo [...]

