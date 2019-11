Immobile esclusivo: "Lazio, voglio chiudere qui la mia carriera"

Altro che Klopp, Ventura e Inzaghi. Il suo vero maestro si chiama Antonio Immobile. E’ il padre, segnava gol a raffica in Eccellenza, il calcio rimase un hobby perché doveva lavorare e pensare a come sfamare la famiglia. Gli ha insegnato la vita e i segreti dell’area di rigore, anche come appostarsi sul secondo palo, il cosiddetto palo della morte. «Papà era più bravo di me a segnare sul primo, come ho fatto a San Siro sul cross di Lazzari». Ciro non ha dimenticato le origini. Ha sgranato gli occhi azzurri e si è illuminato ricordando quando lo raggiunsero tra gli scogli di Torre Annunziata per dirgli che era stato preso dalla Juve. [...]

Ciro, riecco il Celtic. Ci sarà un solo risultato all’Olimpico.

«E’ una partita fondamentale, conta il risultato. Abbiamo fatto una bella partita in Scozia, senza prendere punti. E’ un’ultima spiaggia, quando siamo in difficoltà riusciamo a dare il meglio. Stiamo giocando bene. Abbiamo vinto contro Torino, Fiorentina e Milan, qualcuno avrebbe firmato per strappare 6-7 punti e invece ne abbiamo conquistati 9».

State dimostrando il carattere evocato da Lotito?

«Penso di sì. Si è visto anche dall’esultanza del presidente al gol di Correa a Milano».

Lazio, testa al Celtic: Immobile c'è, Inzaghi parla coi big

Il gol 101 con il Celtic?

«E’ sempre bello segnare, vorrei farne anche più di uno, ma conterà vincere».

Cosa ha pensato un attimo dopo il gol di Milano?

«Ho pensato subito che era il 100º. L’abbraccio a Lazzari è stato così forte perché prima della partita, a merenda, Parolo, Acerbi, Lulic e Radu l’avevano preso in giro. Eravamo seduti vicini e hanno detto a Manuel “abbiamo il capocannoniere e tu non gli hai ancora fatto un assist”. Lazzari è il più martellato, per scherzo. Quell’abbraccio era per dirgli “hai visto, ce l’hai fatta!”». [...]

Altri 59 gol e raggiungerà Piola in vetta alla classifica all time dei bomber laziali. Pensa di farcela per il 2021?

«Piola è un intoccabile, quando si parla di lui mani in alto. Tutto dipenderà da come starò. Per segnare 59 gol però non ci vuole un anno e mezzo (risata, ndi). Non dipende solo da me, quando le cose vanno bene, e la squadra gira, sono avvantaggiato, posso fare anche di più di ciò che ho fatto. Devo stare bene fisicamente e mentalmente, quando è così riesco a dare il massimo». [...]

Se diciamo Ronaldo cosa pensa?

«Che per noi attaccanti, da quando è arrivato, c’è stato uno stimolo in più. Vincere la classifica dei cannonieri con lui in lista sarebbe ancora più bello. Quest’anno sta segnando di meno, ma i suoi 700 gol li ha fatti».

