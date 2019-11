Lazio, Immobile è super: segna più di 6 squadre in Serie A

ROMA - La Lazio vola anche grazie a Ciro Immobile. Terzo posto in classifica per la squadra di Inzaghi, che ora vede la Champions League. L’attaccante ha siglato fin qui 14 gol nelle prime 12 partite in Serie A. Numeri strabilianti per un giocatore che si esalta davanti alla porta. E pensare che la somma delle sue reti è maggiore rispetto a quelle di ben 6 squadre del nostro campionato.

Numeri, record, grandi giocate. L’inizio di stagione di Ciro Immobile con la maglia della Lazio è da incorniciare. Quattordici gol in Serie A gli valgono il titolo di capocannoniere. Segna più di tutti. Il suo bottino è addirittura superiore a quello di squadre intere come Milan (11 gol), Brescia (10), Hellas Verona (10), Udinese (8), Sampdoria (7) e Spal (7). Il Genoa è a quota 14 reti totali, praticamente le stesse messe a segno da Ciro. La Lazio di Simone Inzaghi ha il secondo miglior attacco della Serie A con 28 gol, dietro solo a quello dell’Atalanta con 30. Chiude il podio l’Inter con 26 centri.