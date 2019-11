Milinkovic, gol di tacco in allenamento. E Correa lo esalta sui social

ROMA - È tornato più carico che mai, Sergej Milinkovic-Savic. Dalla nazionale alla sua Lazio, riecco il campionato con i biancocelesti terzi che domenica sfideranno il Sassuolo in trasferta. Nella seduta di allenamento pomeridiana andata di scena a Formello, il Sergente ha fatto una giocata di tacco in acrobazia, prontamente immortalata dalla tv ufficiale del club. Il pallone è finito in rete, lo scatto su Instagram. E Correa ha subito commentato: “Troppa classe”. C’è affiatamento nel gruppo di Inzaghi, si capisce anche da questi momenti a margine. Adesso però, tutti concentrati per domenica: servono altri tre punti.

Visualizza questo post su Instagram Sergeant is looking so Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) in data: 20 Nov 2019 alle ore 7:07 PST