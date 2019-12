Caicedo: "Lazio, ti meriti tutto. Scudetto? Noi lottiamo..."

CAGLIARI - Prende gol, domina, recupera nel finale e vince. La Lazio non si ferma nemmeno contro il Cagliari. Ai microfoni di Sky Sport, l’uomo partita Felipe Caicedo ha commentato: “Oggi ci credevamo ancora. Dopo Sassuolo l’avevo detto: questa squadra ha imparato molto, siamo bravi a giocare sino alla fine. Sono felice per il mio gol, questo gruppo si merita tutto. Il Cagliari è la rivelazione della Serie A, sono una grande squadra, sapevamo di affrontare una formazione difficile. Ora pensiamo ad una partita per volta, la strada è lunga, abbiamo fiducia. Scudetto? No, ma lottiamo sino alla fine”.

La Lazio ribalta il Cagliari all'ultimo: 2-1 e si vede la vetta