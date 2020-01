Lazio, Inzaghi recupera Immobile e Cataldi

ROMA - Buone notizie in casa Lazio. Nell'allenamento mattutino, Simone Inzaghi ha avuto la certezza di recuperare sia Ciro Immobile, sia Danilo Cataldi in vista della sfida contro il Brescia in programma domenica alle 12.30. L’attaccante, rimasto ai box per un attacco influenzale nei giorni scorsi, oggi si allenato con il resto del gruppo sui cambi di Formello, così come il centrocampista reduce da un affaticamento muscolare alla coscia. Alla luce delle squalifiche di Lucas Leiva e Luis Alberto in occasione del successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus, la presenza di Cataldi risolve non pochi problemi al tecnico biancoceleste. Proprio Lucas Leiva è stato sottoposto - come si legge in una nota diffusa dal club - a un "intervento chirurgico per una lesione capsulo-legamentosa a carico del pollice della mano destra a seguito di infortunio di gioco occorso durante la finale di Supercoppa". Tornerà a disposizione per il big match dell’Olimpico contro il Napoli in programma l'11 gennaio.