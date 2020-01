Lazio, via ai festeggiamenti per i 120 anni: inaugurato il Villaggio Biancoceleste

ROMA - Che la festa abbia inizio, la Lazio brinda in vista del 120esimo compleanno della società. A Piazza della Libertà il taglio del nastro con il portavoce del club Arturo Diaconale e il Consigliere Regionale del Lazio, Daniele Ognibene. Saranno giorni di festa molto intensi al Villaggio Biancoceleste, aperto oggi in maniera ufficiale davanti alla Palazzina della Fondazione Sandri al centro di Piazza della Libertà.

Lazio, la Befana è biancoceleste

Dopo il taglio del nastro ecco la Befana. Nel pomeriggio i bambini riceveranno la calza biancoceleste tra spettacoli di magia e animazione. È solo l’inizio: i festeggiamenti saranno al culmine nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, quando in Piazza della Libertà si colorerà di sciarpe e bandiere per festeggiare il compleanno. E ancora: al Salone d'Onore del CONI, il 9 gennaio alle ore 10.30, ecco un’altra cerimonia in cui saranno premiati gli “Atleti della Storia” di ognuna delle quasi 80 Sezioni biancocelesti. Sarà anche consegnato il Premio Bigiarelli 2020, consistente in una statuetta, al Presidente e al Direttore Sportivo della Lazio Calcio, rispettivamente Claudio Lotito e Igli Tare, al calciatore Marco Parolo, al Presidente Onorario del Sodalizio, Prof. Emmanuele Emanuele, al Presidente della Federgolf, nonché Vice Presidente del CONI, Franco Chimenti.